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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Росії безпілотники атакували низку міст: сталися яскраві "прильоти" (відео)

Нічна атака безпілотників охопила низку російських міст. Зокрема, найбільше дісталося Новочеркаську, де під удар потрапила залізнична інфраструктура та ГРЕС.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Спалахи вогню під час атаки на Ростовську область 23 липня

Спалахи вогню під час атаки на Ростовську область 23 липня / © російські телеграм-канали

Доповнено додатковими матеріалами

Дрони атакували низку російських міст у ніч проти 23 липня. Вибухи гриміли у Ростові-на-Дону, Таганрозі та Новочеркаську.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Росіяни вночі заявили про удари по передмістю Ростова-на-Дону, по Таганрогу, Воронежу, Волгограду та Каменськ-Шахтинську. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи, шум двигунів безпілотників та спалахи у небі.

У Новочеркаську, що в Ростовській області, безпілотники атакували залізничну інфраструктуру. Під ударом також були місцева ГРЕС іа будівля «Ростелекому». У місті зафіксовано загоряння, вибухи, руйнування. Рух транспорту в районі залізничного переїзду заблоковано.

Росіяни заявляють про трьох поранених у Новочеркаську: осколкові поранення, в одного — пробитий живіт.

За словами губернатора Ростовської області, удари припали одразу по кількох місцях: Новочеркаськ, Шахти, М’ясниківський, Аксайський і Родіоново-Несвітайський. Зайнялися будинки, дачі, сухостій. В одному місці БпЛА повис у дереві, в іншому — звалився без вибуху. Пошкоджено машини, вибито вікна, дахи — знесено.

Окрім того, в аеропортах Калуги та Нижнього Новгорода запроваджували план «Килим»: діяли обмеження на польоти авіації.

Своєю чергою російське Міноборони стверджує про збиття 51 начебто українського дрона у Курській, Брянській, Ростовській, Орловській, Калузькій, Тульській та Липецькій областях.

До слова, попередньої ночі дрони атакували завод АТ «Новокуйбишевська нафтохімічна компанія», що в Самарській області РФ. Це один із найбільших виробників у галузі газопереробки, нафтохімії та органічного синтезу у країні-агресорці та Східній Європі.

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