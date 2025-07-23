У Росії безпілотники атакували низку міст: сталися яскраві "прильоти" (відео)

Спалахи вогню під час атаки на Ростовську область 23 липня / © російські телеграм-канали

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Дрони атакували низку російських міст у ніч проти 23 липня. Вибухи гриміли у Ростові-на-Дону, Таганрозі та Новочеркаську.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Росіяни вночі заявили про удари по передмістю Ростова-на-Дону, по Таганрогу, Воронежу, Волгограду та Каменськ-Шахтинську. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи, шум двигунів безпілотників та спалахи у небі.

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У Новочеркаську, що в Ростовській області, безпілотники атакували залізничну інфраструктуру. Під ударом також були місцева ГРЕС іа будівля «Ростелекому». У місті зафіксовано загоряння, вибухи, руйнування. Рух транспорту в районі залізничного переїзду заблоковано.

Росіяни заявляють про трьох поранених у Новочеркаську: осколкові поранення, в одного — пробитий живіт.

За словами губернатора Ростовської області, удари припали одразу по кількох місцях: Новочеркаськ, Шахти, М’ясниківський, Аксайський і Родіоново-Несвітайський. Зайнялися будинки, дачі, сухостій. В одному місці БпЛА повис у дереві, в іншому — звалився без вибуху. Пошкоджено машини, вибито вікна, дахи — знесено.

Окрім того, в аеропортах Калуги та Нижнього Новгорода запроваджували план «Килим»: діяли обмеження на польоти авіації.

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Своєю чергою російське Міноборони стверджує про збиття 51 начебто українського дрона у Курській, Брянській, Ростовській, Орловській, Калузькій, Тульській та Липецькій областях.

Дата публікації 08:43, 23.07.25 Кількість переглядів 8 Дрони атакували Росію: найбільше дісталося Новочеркаську

До слова, попередньої ночі дрони атакували завод АТ «Новокуйбишевська нафтохімічна компанія», що в Самарській області РФ. Це один із найбільших виробників у галузі газопереробки, нафтохімії та органічного синтезу у країні-агресорці та Східній Європі.