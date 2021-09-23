У Росії блогер заради "лайків" м'ячем розгромив супермаркет: відео

За свою витівку хуліган отримав чималий штраф.

У російській Пермі блогер розгромив магазин заради переглядів в соцмережах, а отримав штраф.

Про це повідомляє російська Lenta.ru.

Блогер разгромил магазин ради просмотров в соцсетях. Пермяк пришёл в местную «Пятёрочку» и решил поиграть там в футбол.



Сколько это видео наберёт просмотров — неизвестно, но обошлось оно горе-блогеру в шесть тысяч рублей pic.twitter.com/CJoAIedevs — Лента.ру (@lentaruofficial) September 22, 2021

Зазначається, що пермяк прийшов до місцевого супермаркету "Пятерочка" і вирішив пограти там в футбол.

"Скільки це відео набере переглядів - невідомо, але стало воно горе-блогеру в шість тисяч рублів (понад 2 тисячі гривень - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Пресненський суд Москви засудив пранкера Кароматулло Джаборова до 2 років і 4 місяців колонії за "напад коронавірусу" в московському метро. Так, у лютому 2020-го року блогер впав у вагоні поїзда і почав битися в конвульсіях, зображуючи щось подібне на напад епілепсії. Водночас його друзі кричали про "небезпечний коронавірус".

Кароматулло Джаборова до 2 років і 4 місяців колонії за "напад коронавірусу" в московському метро. Так, у лютому 2020-го року блогер впав у вагоні поїзда і почав битися в конвульсіях, зображуючи щось подібне на напад епілепсії. Водночас його друзі кричали про "небезпечний коронавірус". Також Мережу облетіло відео, як блогер заради ролика для TikTok в одному з київських магазинів розбив пляшку елітного віскі. Користувачі почали обурюватися, а кількість переглядів стрімко зростала.

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