У Росії блогерка показала голі груди перед храмом: за це їй загрожує в'язниця (фото)

Блогерці загрожує до одного року позбавлення волі.
У Росії відкрили кримінальне провадження проти блогерки, яка показала показала голі груди перед храмом Василя Блаженного в Москві.
Про це повідомляє ТАСС. Відео 18+ можна подивитись тут.
На відео, яке опублікували в Мережі, блогерка Лола Банні (Лоліта Богданова) на фоні храму Василя Блаженного підняла одяг та продемонструвала оголені груди.
У Росії проти блогерки відкрили кримінальне провадження через "образу почуттів віруючих". Дівчині загрожує до одного року позбавлення волі. Лоліті Богдановій обрали запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.
Російська блогерка перепросила у всіх вірян та запевняє, що це відео було зняте давно і в Мережі опублікувала його не вона.
Нагадаємо, відому блогерку суд оштрафував на 250 тис. грн через провалену рекламу та недобір підписників в Instagram.
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