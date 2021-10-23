У Росії блогерка показала голі груди перед храмом: за це їй загрожує в'язниця (фото)

У Росії блогерка показала голі груди перед храмом: за це їй загрожує в'язниця (фото)

Блогерці загрожує до одного року позбавлення волі.

У Росії відкрили кримінальне провадження проти блогерки, яка показала показала голі груди перед храмом Василя Блаженного в Москві.

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Про це повідомляє ТАСС. Відео 18+ можна подивитись тут.

На відео, яке опублікували в Мережі, блогерка Лола Банні (Лоліта Богданова) на фоні храму Василя Блаженного підняла одяг та продемонструвала оголені груди.

У Росії проти блогерки відкрили кримінальне провадження через "образу почуттів віруючих". Дівчині загрожує до одного року позбавлення волі. Лоліті Богдановій обрали запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Скриншот з відео

Російська блогерка перепросила у всіх вірян та запевняє, що це відео було зняте давно і в Мережі опублікувала його не вона.

Нагадаємо, відому блогерку суд оштрафував на 250 тис. грн через провалену рекламу та недобір підписників в Instagram.

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