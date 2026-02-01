Війська НАТО в Україні / © ТСН.ua

У російському МЗС цинічно заявили про необхідність обмежити військовий потенціал України та не допустити присутності на її території європейських військ. Це нібито створюватиме «загрози» для держави-агресорки.

Такі заяви озвучив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко пропагандистам агентства «РИА Новости».

У цьому контексті він згадав про плани прискореного прийому України до Євросоюзу, який, за словами російського дипломата, «стрімко мілітаризується».

Грушко наголосив, що у зв’язку з євроінтеграцією обмеження військового потенціалу України має «особливе значення».

Заступник Лаврова вкотре озвучив позицію Кремля щодо розміщення на території України військ західних країн «під будь-яким прапором» — НАТО чи Євросоюзу.

«Жодної різниці немає, якщо, скажімо, на голові французького капрала буде кепка, на ній написано „НАТО“ або „ЄС“. Від цього справа не змінюється», — сказав Грушко.

Представник російського МЗС заявив, що вимога Москви до України не змінювалася — «жодного членства в НАТО та жодних іноземних сил».

Він цинічно додав, що безпека України «можлива лише за умови, що її територія не використовуватиметься як плацдарм для створення загроз Росії».

Нагадаємо, після того, як спецпосланець російського президента Володимира Путіна, бізнесмен Кирило Дмитрієв провів переговори з американською делегацією в США, рупори Кремля почали вихваляти миротворчу політику Дональда Трампа.