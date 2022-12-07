У Росії бояться "сюрпризів" ЗСУ до Нового року: "Олів'є в горлянку не полізе"

Російські пропагандисти бояться, що ЗСУ влаштують у Росії "яскраві" сюрпризи до Нового року чи Різдва.

Ккремлівські пропагандисти закликають своїх вояків дати Україні "жорстоку відповідь". Про власні ж невдачі росіяни мовчать.

Про це вони заявляють під час своїх токшоу.

"Якщо до Нового року не буде якоїсь жорсткої відповіді, то запевняю вас, вони намагатимуться 31 грудня зробити щось таке, що нікому з тут присутніх олів'є в горлянку не полізе", — кажуть пропагандисти.

За їхніми словами, росіянам слід приготуватися, адже ЗСУ нібито планують утнути "гидоту" до Нового року чи Різдва.

Крім того, росіяни не розуміють, як може бути таке, що в Києві досі є світло, вода і працює каналізація.

Нагадаємо, 5 грудня в Росії прогриміли вибухи на аеродромах Дягілєво та Енгельс. Постраждали щонайменше два російські Ту-95, з яких ворог атакує Україну ракетами.

Тим часом один із радників українського уряду з питань оборони на правах анонімності заявив, що Україна тепер не має обмежень щодо відстані ударів по території Росії. За його словами, незабаром ЗСУ зможуть дістати навіть до Сибіру.

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