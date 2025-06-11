У Росії БпЛА атакували пороховий завод під Тамбовом (відео)

Атака дронами по об’єктах у Росії / © ТСН.ua

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У Росії невідомі безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ у ніч проти 11 червня. Там прогриміла серія вибухів, лунала повітряна тривога.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Жителі Котовська заявили про вибухи і пожежу на Тамбовському пороховому заводі після дронової атаки. Російські пабліки поширюють відео пожежі на заводі.

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Про те, що це саме пороховий завод, свідчать дві червоно-білі труби, які раніше неодноразово потрапляли на фото підприємства у місцевих медіа.

Інформацію про масову атаку на Котовськ підтвердив т. в. о. губернатора Тамбовської області Євген Первищов, але стверджує, що атака була відбита.

«Внаслідок падіння одного із збитих БпЛА виникло загоряння, яке було ліквідоване пожежними підрозділами», — стверджує Первищов.

За його словами, «ситуація перебуває під контролем».

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Дата публікації 09:11, 11.06.25 Кількість переглядів 18 Дрони атакували Тамбовський пороховий завод

Водночас Міноборони відзвітували про начебто 32 збитих за ніч безпілотника над Росією та окупованим Кримом:

16 — над територією Воронезької області,

8 — над Курською,

5 — над Тамбовською,

2 — над Ростовською,

1 — над акваторією Чорного моря.

Зауважимо, Тамбовський пороховий завод виготовляє продукцію для стрілецької зброї, гранатометів, артилерійський систем та іншої зброї російської армії. Завод вважається одним із найбільших підприємств Росії, де виготовляють боєприпаси і порох.

Зауважимо, це вже не першій удари по цьому підприємству. Попереднього разу дрони атакували пороховий завод під Тамбовом у середині січня 2025 року. Як зазначав тоді керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, цей завод є одним із ключових об’єктів військово-промислового комплексу РФ, який задіяний у війні проти України.

До слова, напередодні, у ніч проти 10 червня, у Росії заявили про масовану атаку дронами по своїй території. Зокрема, вибухи прогриміли в Нижньокамську та Єлабузі (Татарстан). Неподалік від Єлабуги розташований завод з виробництва «Шахедів».

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