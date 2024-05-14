У Росії БПЛА вдарив по поїзду з пальним: стався вибух, вагони зійшли з рейок

Внаслідок удару загорілися два вагони з пальним, одна цистерна вибухнула.

У Волгоградській області Росії в ніч проти 14 травня внаслідок удару безпілотника зійшов з рейок і загорівся вантажний поїзд, який перевозив паливо.

Про це повідомляють РЖД та російські телеграм-канали.

Як стверджують в РЖД, вночі в районі станції Котлубань "через втручання сторонніх осіб" зійшов з рейок поїзд. Постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби.

За інформацією телеграм-каналу Baza, причиною сходження поїзда з рейок стала атака безпілотника. Внаслідок цього загорілися два вагони з пальним, одна цистерна вибухнула. Після вибуху паливо розилося і загорілася трава.

Загалом з рейок зійшли дев’ять вагонів поїзда. Пожежу на місці локалізували, але повністю її ліквідувати поки що не вдалося.

Зауважимо, станція Котлубань розташована у селищі Самофаловка і має залізничну гілку, що веде до арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії, яке розташоване поруч із селищем Котлубань.

Нагадаємо, за даними джерел ТСН.ua, у ніч проти 13 травня дрони СБУ влаштували атаку у Липецькій та Бєлгородській областях Росії. Внаслідок цього "бавовна" палала на нафтобазі "Осколнафтопостачання" та на підстанції "Єлецька".

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