У Росії братові Олексія Навального замінили умовний термін на реальний

Але сам Олег Навальний на засідання не прийшов. За деякими даними, ще у вересні відлетів на Кіпр.

У Росії суд замінив братові опозиціонера Олексія Навального Олегу умовний термін реальний.

Про це повідомляє ВВС.

Суд ухвалив рішення направити його відбувати покарання до колонії суворого режиму. Але сам Олег Навальний на засідання не прийшов. За деякими даними, ще у вересні він відлетів на Кіпр і не повертався.

Адвокат Навального Нікос Параскєвов не став ні підтверджувати, ні спростовувати інформацію про те, чи Олег Навальний поїхав на Кіпр. Параскєвов заявив, що його підзахисний не визнає законності вироку.

У 2014 році Олег Навальний разом із братом був засуджений у справі "Ів Роше" та провів у колонії 3,5 роки. Наразі його звинувачують у так званій "санітарній справі". Олегові Навальному та іншим фігурантам справи закидають те, що вони закликали людей вийти на мітинг і таким чином "створили загрозу масового захворювання".

Раніше брата Олексія Навального оголосили у розшук у Росії.

Нагадаємо, що в Росії передали до суду ще одну справу Навального: опозиціонерові загрожує десять років ув'язнення.

Читайте також: