Новий очільник повітряно-космічних сил РФ Олександр Чайко / © Еспресо

Реклама

Міністерство оборони РФ призначило генерал-полковника Олександра Чайка головнокомандувачем повітряно-космічних сил (ПКС). Це рішення було ухвалене після хвилі жорсткої внутрішньої критики щодо нездатності російської ППО захистити територію країни від українських дронів та системних помилок у повітряній кампанії.

За даними джерел російських ЗМІ, Чайко замінив на цій посаді генерала Віктора Афзалова. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 4 травня зазначають, що це призначення є частиною стратегії Путіна: не звільняти неефективних командирів, а «перетасовувати» їх між посадами.

Хто такий Олександр Чайко: від Сирії до Бучі

Постать нового очільника ПКС є знаковою через його причетність до воєнних злочинів у кількох воєнних кампаніях:

Реклама

Сирійський досвід - Чайко неодноразово очолював угруповання військ РФ у Сирії (2019–2022 рр.). Саме під його керівництвом російська авіація здійснювала удари по цивільному населенню та критичній інфраструктурі Сирії.

Вторгнення до України та звірства у Бучі - на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Чайко командував Східним військовим округом. Він безпосередньо керував спробою оточення Києва та очолював сили, відповідальні за масові вбивства цивільних у Бучі та Київській області.

Падіння режиму Асада — у грудні 2024 року він знову був відправлений до Сирії, де намагався врятувати режим Башара Асада, що зрештою завершилося крахом.

Причини призначення: критика «мілблогерів» та дірява ППО

Призначення Чайка відбулосяся на тлі глибокої кризи в лавах ПКС РФ. Російські військові блогери та пропагандисти останнім часом активно критикують керівництво за:

неспроможність зупинити українські далекобійні дрони, які систематично вражають об’єкти в тилу РФ;

дефіцит літаків та кваліфікованого технічного персоналу для їх обслуговування;

неефективне визначення цілей під час повітряних операцій.

Варто зазначити, що Олександр Чайко був першим командувачем військового округу, якого Путін усунув з посади на початку великої війни через провал наступу на Київ. Повернення «опального» генерала на ключову посаду вкотре підтверджує обмеженість кадрового резерву Кремля.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін від березня 2026 року перебуває у стані підвищеної тривоги через страх перед можливим замахом. У Кремлі побоюються внутрішньої змови, використання дронів політичними елітами та ймовірної дестабілізації з боку колишнього міністра оборони Сергія Шойгу.

Новини партнерів