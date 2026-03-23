У Росії "чайлдфрі" жінок відправлятимуть до психологів: що задумав Путін

Володимир Путін

Російська влада впроваджує обов’язкові консультації з психологами для жінок, які заявляють про відсутність планів мати дітей.

Про це повідомляє видання Bild.

Через рекордно низьку народжуваність (1,4 дитини на жінку) російське МОЗ запровадило нові правила. Тепер лікарі мають обов’язково запитувати жінок, скільки дітей вони планують. Якщо пацієнтка каже, що не хоче дітей, її направлятимуть до психолога, який переконуватиме її стати матір’ю.

У Росії народжується замало дітей, тому влада почала втручатися у приватне життя людей. Щоб населення не скорочувалося, кожна жінка має народжувати в середньому по дві дитини (показник 2,1), але зараз ця цифра значно менша. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що держава має забезпечити умови, щоб молодь прагнула знайти «радість материнства».

Це частина загальної політики контролю, де вже фактично обмежили аборти та заборонили заклики не мати дітей. Крім того, від 1 березня 2026 року вагітним школяркам і студенткам у РФ обіцяють виплачувати по 100 тисяч рублів. На думку експертів, через психологів влада намагається просто тиснути на жінок, які не хочуть народжувати.

