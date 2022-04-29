У Росії через лісові пожежі евакуюють людей із 6 населених пунктів: відео

У Курганській області РФ запроваджено режим надзвичайного стану через аномально велику кількість пожеж.

У Росії тривають масштабні пожежі у сибірських лісах. Вогонь вирує поблизу населених пунктів, тому в Курганській області оголосили надзвичайну ситуацію і проводять евакуацію із шести селищ.

Як повідомляє видання Mash, під час гасіння пожежі в одному із селищ виявили загиблою 67-річну місцеву мешканку.

До ліквідації пожеж уже залучено 350 рятувальників і 100 одиниць техніки. Незабаром до них повинні приєднатися вогнеборці із сусідніх регіонів: 66 пожежників і дев'ять машин.

Причиною пожеж стала посушлива та вітряна погода із температурою повітря, яка досягає +27 градусів.

Через загрозу від вогню місцева влада проводить евакуацію мешканців селищ Просвіт, Новий Просвіт, Чистопрудне, Чернівське, Малинівка та Морівське. На автотрасі Курган — Єкатеринбург автомобілі проїжджають через справжнє пекло.

Займання не можуть загасити через нестачу військових пожежників, яких зазвичай долучають до гасіння таких масштабних пожеж. Російські військові підрозділи були передислоковані для вторгнення в Україну.

Нагадаємо, лісові пожежі в Росії стають все більш частим явищем в регіоні з весни по осінь. Оскільки під час пожеж відбувається викид величезної кількості вуглекислого газу в атмосферу Арктики, вони є основною причиною занепокоєння з приводу зміни клімату.

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