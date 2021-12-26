У Росії через сильний снігопад зіткнулися 30 автомобілів: є загиблий та поранені

У Росії через сильний снігопад зіткнулися 30 автомобілів: є загиблий та поранені

На трасі утворився величезний затор.

У неділю, 26 грудня, у Кармаскалінському районі Республіки Башкортостан у Росії на трасі Уфа-Оренбург сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Через сильну заметіль там зіткнулися 30 автомобілів, більшість із яких сильно потрощені.

Унаслідок ДТП одна людина загинула, ще п'ятеро отримали травми різних ступенів тяжкості.

На місці аварії працюють медики, рятувальники, правоохоронці, екстрені служби.

На трасі утворився величезний затор – там організовано реверсивний рух.

Фото:пресслужба ГІБДД по РБ

Тим часом у МНС РФ повідомили, що через сильні снігопади запровадили обмеження для руху пасажирських автобусів, маршрутних таксі, легкових таксі, вантажного транспорту на федеральній трасі М-5 "Урал" в Оренбурзькій області, Республіці Татарстан та Республіці Башкортостан.

На території Башкортостану оголошено штормове попередження: місцями очікується посилення південного вітру до 20-25 м/c, хуртовина, вдень сильний сніг. На дорогах снігові замети, погіршення видимості до 500 метрів і менше.

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