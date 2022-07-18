У Росії через злодіїв зійшло з рейок 12 вагонів вантажного потяга: фото

У Тульській області РФ двоє чоловіків на ходу намагалися викрасти з вантажного потяга метал і спричинили залізничну катастрофу.

В Узловському районі Тульської області Росії зійшли з рейок 12 вагонів вантажного потяга, серед яких були цистерни з паливом.

Як повідомляє російське агентство “Интерфакс”, внаслідок аварії одна людина загинула.

За попередніми даними слідства, двоє чоловіків, намагаючись незаконно заволодіти вантажем, що перевозився (металом), скидали його по ходу руху вантажного поїзда. На 249 км перегону станцій "Вузлова-3-Жданка" фрагмент металу потрапив під колісну пару, що призвело до сходження вагонів з рейок.

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"Перекидання вагонів не сталося, розливу палива не було", – уточнили в регіональному управлінні МНС РФ.

Один із злодіїв під час цього випадку загинув, коли випав із потяга. Його співучасника розшукують.

Ремонтні роботи завершилися лише через добу. У цей час на ділянці, де сталася катастрофа, було перекрито рух потягів.

Нагадаємо, раніше у Брянській області Росії, розташованій біля українського кордону, на залізничній колії перед вантажним потягом стався вибух.

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