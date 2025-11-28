У Росії знову екстрено посадили літак: що трапилося цього разу

Аерофлот / © Reuters

Літак російської авіакомпанії «Аерофлот», що прямував з Іркутська до Москви, був змушений здійснити позапланову посадку в аеропорту Пермі «Велике Савіно». Все через технічну несправність. Інцидент із бортом, на якому перебувало 158 пасажирів, став черговим у низці аварійних подій в авіації РФ.

Про це з посиланням на прес-службу російської авіакомпанії повідомляє The Moscow Times.

Рішення про незаплановане приземлення прийняв командир екіпажу після того, як спрацювала індикація. Вона вказувала на підвищену витрату палива, що може свідчити про його можливий витік. Літак здійснив штабну посадку, а для подальшого перевезення пасажирів до Москви направили резервний борт.

Криза авіапарку: наслідки санкцій

Цей інцидент далеко не перший, що стався з російськими авіаперевізниками за останній час. Зростаюча кількість аварійних ситуацій пов’язана з початком повномасштабної війни та міжнародними санкціями, які значно погіршили технічний стан авіапарку.

Серед нещодавніх інцидентів, зафіксованих виданням The Moscow Times, варто відзначити:

Січень : рейс «Аерофлоту» Стамбул — Москва екстрено приземлився в Астрахані через технічну несправність.

Березень : Airbus A320 здійснив вимушену посадку в Саратові після сигналу про можливу розгерметизацію.

Квітень: лайнер, що летів до Денпасара, запросив аварійну посадку в Шереметьєво через відмову двигуна.

Проблеми набувають системного характеру. За 11 місяців минулого року в Росії було зареєстровано 208 авіаінцидентів, що на 25% більше, ніж роком раніше. Майже половина цих труднощів була спричинена відмовами двигунів або несправністю шасі.

Експерти зазначають, що оскільки через санкції російські компанії не можуть отримувати оригінальні запчастини та належне технічне обслуговування від світових виробників, передумов для покращення безпеки польотів на сьогодні немає.

Нагадаємо, 15 листопада, у російському Хабаровську екстрено приземлився пасажирський лайнер авіакомпанії «Росія». Під час польоту у літака російського виробництва SSJ100 («Сухой Суперджет») відірвалася частина обшивки.

У Росії зростає кількість аварій та авіакатастроф, а також збільшується кількість пасажирів та членів екіпажів, які гинуть під час експлуатації повітряних суден.

Також повідомлялося, що міжнародні санкції та вимушений «канібалізм» літаків продовжують знищувати цивільну авіацію Російської Федерації. З наявними темпами деградації вже за кілька місяців її авіапарк може зменшитись більш ніж удвічі в порівнянні з довоєнним.