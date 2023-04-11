У Росії чоловік написав донос на знайомого після сварки через Бучу: того посадили на 5 років

У Росії чоловік посварився зі знайомим через Бучу і написав на нього донос, щоб "перевиховати". Того відправили до колонії за антивоєнні "фейки" — незважаючи на інвалідність та тяжке захворювання у сина.

У Петербурзі двоє приятелів посперечалися щодо подій у Бучі. Один з них визнавав, що вбивства і ґвалтування вчиняли самі росіяни. Внаслідок цього один чоловік доніс російським спецслужбам на іншого.

Про цю повідомляє російське видання "Медуза".

Як повідомляє видання, Олег Білоусов почав розповідати своєму знайомому Сергію Чмихуну про вбивства у Бучі. Білоусов стверджував, що в Україні саме росіяни ґвалтують, грабують та вбивають мирне населення. Проте його товариш, зомбований російською пропагандою, не погодився з такою думкою і заявив, що це все фейк. Після цього Чмихун не зміг змиритися з інакшою думко товариша і доніс на цього силовикам, аби Білоусов "усе усвідомив і перевиховався".

Вже після затримання Білоусова Чмихун заявив журналістам, що йому абсолютно не шкода приятеля: "Я його попереджав, він мене посилав щонайменше п'ять разів".

Згодом російські спецслужби знайшли ще й антипутінські дописи Білоусова. Силовики стверджують, що чоловік писав у соцмережах: "Путін – зрадник №1, який розкрав країну, і воєнний злочинець", "А хто ці вбивства розпочав? Путлер", "Російськомовні міста – Харків, Маріуполь та інші можна зносити".

За такі "грубі порушення" прокурор хотів засудити чоловіка до дев'яти років позбавлення волі, але суд "змилувався" адже сам Білоусов та його син мають інвалідність. Останні роки затриманий увесь свій час присвячував догляду за сином, який має вади в розвитку ЦНС. Тож чоловіка засудили до п'яти років.

Нагадаємо, у Росії придумали новий метод мобілізації. Тепер росіян зможуть мобілізувати навіть без їхнього візиту до військкомату. Чоловікам присилатимуть електронні повістки та заборонять їм виїзд за кордон. Водночас речник Путіна Пєсков встиг заспокоїти росіян, мовляв, "все йде за планом", а новий закон не пов'язаний зі загальною мобілізацією через війну проти України.

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