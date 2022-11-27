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У Росії чоловік помстився вагітній через флірт: поголив налисо, облив зеленкою і змушував перепрошувати

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1306
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У Росії чоловік помстився вагітній через флірт: поголив налисо, облив зеленкою і змушував перепрошувати

Фото: gettyimages.com

Чоловік погрожував вагітній викинути її з вікна.

У російському Красноярську чоловік помстився своїй вагітній дівчині, бо вона переписувалась у соцмережі з фейковим акаунтом. Він побив її, облив зеленкою та побрив налисо. 

Про це пише російський телеграм-канал Baza.

Хлопець вирішив перевірити свою дівчину на факт зради. Для цього він зареєстрував у соцмережі фейковий акаунт та почав переписуватись з коханою. За словами росіянами, його дівчина "не пройшла перевірки". 

Після цього він побив її, облив зеленкою та поголив налисо та змушував перепрошувати. 

Відомо, що чоловіка уже затримали. 

Інші інциденти у Росії 

У Росії, режим якої декларує "традиційні цінності", часто трапляються подібні випадки. Раніше у Краснодарському краї РФ планували встановити пам'ятник краплі води, проте вийшов монумент секс-іграшці. Після скандалу монумент прибрали. 

Також у Росії з благодійною метою провели стриптиз-конкурс серед моделей вагою понад 150 кг

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Дата публікації
Перегляди
1306
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