У Росії чоловік помстився вагітній через флірт: поголив налисо, облив зеленкою і змушував перепрошувати

Чоловік погрожував вагітній викинути її з вікна.

У російському Красноярську чоловік помстився своїй вагітній дівчині, бо вона переписувалась у соцмережі з фейковим акаунтом. Він побив її, облив зеленкою та побрив налисо.

Про це пише російський телеграм-канал Baza.

Хлопець вирішив перевірити свою дівчину на факт зради. Для цього він зареєстрував у соцмережі фейковий акаунт та почав переписуватись з коханою. За словами росіянами, його дівчина "не пройшла перевірки".

Після цього він побив її, облив зеленкою та поголив налисо та змушував перепрошувати.

Відомо, що чоловіка уже затримали.

Інші інциденти у Росії

У Росії, режим якої декларує "традиційні цінності", часто трапляються подібні випадки. Раніше у Краснодарському краї РФ планували встановити пам'ятник краплі води, проте вийшов монумент секс-іграшці. Після скандалу монумент прибрали.

Також у Росії з благодійною метою провели стриптиз-конкурс серед моделей вагою понад 150 кг.

Читайте також: