У Росії чоловік у дитячому таборі зґвалтував чотирьох школярок з України

В Анапі, Краснодарського краю РФ, чоловік зґвалтував п’ятьох школярок у дитячому таборі "Щасливе дитинство", серед постраждалих – чотири українські дівчинки, вивезені з окупованої частини Донеччини.

Про це повідомляє Shot.

Подія сталася 29 липня, за попередніми даними, 49-річний безробітний мешканець Воронезької області зайшов до кімнати відпочинку та вчинив дії сексуального характеру щодо п'яти школярок 10–12 років. Серед постраждалих чотири дівчинки з Донецької області України, пята – з Московської області РФ.

Як пише Shot, педофіла вже затримали, зараз із ним працюють слідчі. Порушено кримінальні справи за статтями Кримінального кодексу РФ "Розпусні дії" та "Насильницькі дії сексуального характеру" щодо неповнолітніх.

Наразі російські силовики з’ясовують, як чоловік потрапив до дитячого табору. Стверджується, що в минулому його вже притягали до відповідальності за проникнення до житлового будинку, розпивання алкоголю у заборонених місцях та вживання наркотиків.

Нагадаємо, у Росії маніяк 14 років тримав у підвалі дівчину і ґвалтував її: як їй вдалося втекти.

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