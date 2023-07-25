У Росії чоловік вбив дружину, виколов їй очі, а потім відрізав собі статевий орган

У Росії в республіці Дагестан 29-річний чоловік вбив дружину, виколов їй очі та намагався розчленувати. Після цього він відрізав собі статеві органи.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Інцидент стався у Лакському районі Дагестану. Там 29-річний Муса вбив свою 38-річну дружину. Після цього він виколов їй очі та намагався розчленувати тіло.

Потім чоловік відрізав собі свій статевий орган та поклав його на тіло вбитої жінки. Вбивці дружини вдалось вижити. Його госпіталізували.

За попередніми даними, розправа сталась через ревнощі.

Нагадаємо, у Росії за загадкових обставин помер головний фахівець із прослуховування, доларовий мільйонер та засновника IT-компанії "ІКС-холдинг" Антон Черепенніков.

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