У Росії чоловік застрелив адвоката та винуватця ДТП, в якому загинув його син

Це сталось після того, як винуватцю призначили 1,5 року обмеження волі.

У Росії батько збитої насмерть дитини застрелив винуватця у ДТП, а також його адвоката.

Про це пише Baza.

У повідомленні вказується, що подія сталась у Дагестані, біля будівлі Ногайського районного суду, де суд ухвалили вирок у справі про смертельну ДТП — минулого року 22-річний хлопець збив 15-річну дитину на мопеді.

"Після винесення вироку — водієві дали 1,5 року обмеження волі — батько загиблого хлопчика, невдоволений рішенням суду, кілька разів вистрілив у підсудного та його адвоката. Вони загинули. У ще одного чоловіка поранення у стегно – його життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка, який застрелив винуватця ДТП та його адвоката, вже затримали, він дає свідчення правоохоронцям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії дружина вбила чоловіка-"вагнерівця" у день бунту Пригожина: боялись, що за ним прийдуть.

Крім того, ми раніше інформували, що у Росії з почестями поховали убивцю п’ятирічної дитини.

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