У Росії чоловік зняв на відео тіла людей, що лежали просто на вулиці біля моргу (18+)

У Росії чоловік зняв на відео тіла людей, що лежали просто на вулиці біля моргу (18+)

Житель російського Славгорода на Алтаї зняв на відео тіла людей, що лежали просто в коридорі та на вулиці біля вхідних дверей місцевого моргу. Деякі тіла були ледь прикриті.

За словами Анатолія А., він прийшов до лікарні забрати родичку та побачив трупи на підлозі Патологоанатомічного відділення центральної райлікарні біля вхідних дверей.

Про це повідомляє російське видання "Підйом".

Крім того, мішок, у якому теж могло бути тіло людини, лежав на вулиці біля входу до відділення. Працівникивідділення відмовилися пояснити ситуацію, а потім зачинили двері.

"Можна сказати, що опинився там випадково. І вирішив, що не можна це так залишати. Писав лист онлайн в охорону здоров'я, але, на жаль, там тиша", – розповів чоловік.

У міністерстві охорони здоров'я Алтайського краю наразі нічого не відповіли.

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Россиянин обнаружил трупы на улице возле морга. Ещё житель Алтайской области заснял на видео тела усопших, раскиданные в коридоре учреждения.



Никто из патологоанатомов не удосужился прикрыть мертвецов полиэтиленом. Что уж говорить о соблюдении нормальных условий содержания тел pic.twitter.com/qc3mlDaOxn — Лента.ру (@lentaruofficial) May 11, 2022

Нагадаємо, станом на 11 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів в Україні становлять 26350 осіб.

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