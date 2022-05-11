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У Росії чоловік зняв на відео тіла людей, що лежали просто на вулиці біля моргу (18+)

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У Росії чоловік зняв на відео тіла людей, що лежали просто на вулиці біля моргу (18+)

Скриншот з відео

Житель російського Славгорода на Алтаї зняв на відео тіла людей, що лежали просто в коридорі та на вулиці біля вхідних дверей місцевого моргу. Деякі тіла були ледь прикриті.

За словами Анатолія А., він прийшов до лікарні забрати родичку та побачив трупи на підлозі Патологоанатомічного відділення центральної райлікарні біля вхідних дверей. 

Про це повідомляє російське видання "Підйом".

Крім того, мішок, у якому теж могло бути тіло людини, лежав на вулиці біля входу до відділення. Працівникивідділення відмовилися пояснити ситуацію, а потім зачинили двері. 

"Можна сказати, що опинився там випадково. І вирішив, що не можна це так залишати. Писав лист онлайн в охорону здоров'я, але, на жаль, там тиша", – розповів чоловік.

У міністерстві охорони здоров'я Алтайського краю наразі нічого не відповіли.

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Нагадаємо, станом на 11 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів в Україні становлять 26350 осіб.  

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