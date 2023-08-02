У Росії чоловіка відправили до в'язниці та вбили його кота, бо він хвилювався за доньку з Києва

У Новосибірську, Росія, 67-річного пенсіонера відправили до колонії на три роки та вбили його кота. Це сталося, бо він у соцмережах підтримав спалення військкоматів.

Про це пише російське опозиційне видання "Настоящее время".

За даними видання, житель Новосибірська Тахір Арсланов у соціальних мережах написав схвальний коментар щодо підпалу одного з місцевих військкоматів. Також він негативно ставився до війни Росії проти України.

Свою поведінку 67-річний росіянин аргументував тим, що російська пропаганда про все бреше, оскільки його донька мешкає в Києві та через обстріли змушена ночувати в підвалі.

"У мене донька живе в Києві. Коли їх почали бомбити, я просто розум втратив, почав писати антивоєнні коментарі. У мене дитина в бомбосховищі ночувала, розумієте?" - розповів Тахір Арсланов.

На суді пенсіонер заявив, що він негативно ставиться до російської влади, проте нічого поганого не вчиняв. Чоловіка, який виступав проти масових вбивств українців, назвали "терористом та екстремістом". Його на 3 роки відправили до колонії. Також під час обшуків заради знущання російські силовики вбили кішку росіянина.

Нагадаємо, бєлгородським "добровольцям із ТРО" видали зброю для захисту РФ.

Читайте також: