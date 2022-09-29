У Росії чоловікам заборонили виїжджати з місця проживання без дозволу військкоматів

У Росії заявили, що тим, хто підпадає під мобілізацію, заборонено виїжджати з місця проживання. Мовляв, відповідна норма прописана у законі.

Водночас ще кілька днів тому у РФ заявляли, що жодних обмежень на пересування для росіян немає.

Про "нові" правила для росіян повідомив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

"Звертаю вашу увагу, згідно з 31-ФЗ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації" громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється виїзд з місця проживання без дозволу військових комісаріатів (стаття 21)", - написав Володін.

За його словами, "така норма закону є, і нею мають керуватися всі військовозобов'язані".

Зазначимо, за перші сім днів від початку оголошення в Росії "часткової" мобілізації з РФ виїхало більше людей, ніж було задіяно до повномасштабного вторгнення в Україну у лютому цього року.

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