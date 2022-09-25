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У Росії чоловікам забороняють виїзд за кордон - військком Ростовської області

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У Росії чоловікам забороняють виїзд за кордон - військком Ростовської області

Фото: Associated Press

Інформація про закриття кордонів тепер є офіційною.

У Росії, де триває мобілізація, чоловіки вже не можуть вільно виїхати із країни. На те, щоби покинути РФ, потрібна офіційна довідка.

Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на військком Ростовської області.

"Інформація про закриття кордонів тепер є офіційною. Військком Ростовської області заявив, щоб виїхати з Росії, тепер потрібна довідка. Отримати таку можна у районному комісаріаті", - зазначено у джерелі.

Нагадаємо, у Казахстані на кордоні затримали трьох росіян, які тікали від мобілізації.

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Дата публікації
Перегляди
1624
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