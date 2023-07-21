У Росії "дали пояснення" Китаю після пошкодження консульства в Одесі внаслідок ракетної атаки

У російському МЗС не уточнили в публічному повідомленні, що китайське консульство було пошкоджене саме внаслідок атаки окупантів по українському місту.

МЗС Росії дало пояснення посольству Китаю у Москві після пошкодження генконсульства КНР в Одесі внаслідок ракетної атаки.

Про це повідомили у пресслужбі російського зовнішньополітичного відомства.

"У зв'язку з інформацією про збитки, завдані генеральному консульсту КНР в Одесі 20 липня, МЗС Росії надало посольству КНР у Москві необхідні пояснення про хід "спеціальної військової операції Росії", – вказано в заяві російського МЗС.

Водночас там уникнули згадки про те, що пошкодження будівлі китайського консульства в Одесі були спричинені ракетної атакою по місту, яку окупанти влаштовують вже кілька днів поспіль.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Одесі 20 липня пошкоджень зазнало геконсульство Китаю. Вибуховою хвилею там пошкодило частину поверхні стін та шибок. Минулося без постраждалих. Цю інформацію підтвердив офіційний Пекін, однак там не відповіли на запитання, чи були зроблені якісь демарші щодо Росії.

Зауважимо, того дня під час ракетної атаки по Одесі були влучання в об’єкти логістики, зруйновано адмінбудівлю, а також пошкоджені адміністративні та житлові будинки навколо. Повідомлялося про одного загиблого та вісьмох постраждалих.

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