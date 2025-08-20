Черги на АЗС у Росії / © скриншот з відео

У Росії виник дефіцит бензину і на автозаправках країни утворилися довжелезні черги. Кілометрові черги з автомобілів зняли на відео.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Зокрема, через дефіцит пального черги виникли на автозаправках Приморського краю РФ. Цей факт очевидці зафіксували на відео.

Раніше з перебоями бензину зіткнулися жителі окупованого Криму. Водночас у російському Забайкаллі пальне узагалі вирішили продавати за талонами.

Влада країни-агресорки намагається переконати, що причина дефіциту бензину полягає у сезонному попиті через наплив туристів, затримках постачань залізницею та скорочення видавання палива далекосхідними заводами.

Дефіцит палива добрався й до окупованої частини Запорізької області. Напередодні пропагандист Володимир Рогов розповів про величезну хвилю скарг на зависокі ціни на бензин. Мешканців ТОТ обурює і те, що пальне не завжди є в наявності, а коли є, то має жахливу якість. Через це жителі окупованих Бердянська, Токмака, Приморська та інших захоплених росіянами міст змушені їхати по бензин до Ростовської області РФ.

Так званий «запорізький сенатор» Дмитро Ворона стверджує, що нестача палива пов’язана з «логістичними проблемами на Донбасі та в Новоросії».

Зауважимо, що російські НПЗ зазнають регулярних атак українськими безпілотниками, через що заводи майже щотижня припиняють свою роботу, щоб залатати дірки від «падіння уламків».

Нагадаємо, у липні російський уряд заборонив експорт бензину щонайменше до кінця серпня. Причина — дефіцит на внутрішньому ринку та ускладнення роботи НПЗ через атаки дронів і санкції.