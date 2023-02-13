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У Росії депутата, який застрелив людину, покарали підпискою про невиїзд

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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502
Час на прочитання
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У Росії депутата, який застрелив людину, покарали підпискою про невиїзд

Фото/Telegram: ASTRA

Депутат нібито випадково вбив людину під час полювання.

У Росії тувинського депутата від провладної партії "Єдина Росія", який вбив людину на полюванні, залишили на волі під підпискою про невиїзд.   

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

38-річний місцевий житель, який став мішенню депутата РФ, від отриманих поранень помер на місці.

Так, депутата Верховного Хуралу (парламенту) Туви Ечіс-Балдіра Нурзата підозрюють у заподіянні смерті через необережність під час полювання.

"Ечіс-Балдір Нурзат стріляв у бік силуету, не знаючи, що це людина. Наразі всі обставини того, що сталося, з'ясовуються", — повідомив представник регіональної влади.

Нагадаємо, диктатор Путін через страх почав пересуватись бронепоїздом.

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Дата публікації
Перегляди
502
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