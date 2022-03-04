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У Росії деякі торговельні мережі почали обмежувати продаж продуктів

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Компанія пішла на такий крок через зростання попиту.

У Росії торговельна мережа "Ашан" обмежила у своїх магазинах продаж борошна та цукру через високий попит.

Про це інформує "Медуза".

"Компанія пішла на такий крок через зростання попиту. В "Ашані" стверджують, що запасів є достатньо, а обмеження потрібні, щоб товари були на полицях", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що росіяни масово шукають інформацію про еміграцію.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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