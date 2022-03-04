У Росії деякі торговельні мережі почали обмежувати продаж продуктів

Компанія пішла на такий крок через зростання попиту.

У Росії торговельна мережа "Ашан" обмежила у своїх магазинах продаж борошна та цукру через високий попит.

Про це інформує "Медуза".

"Компанія пішла на такий крок через зростання попиту. В "Ашані" стверджують, що запасів є достатньо, а обмеження потрібні, щоб товари були на полицях", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що росіяни масово шукають інформацію про еміграцію.

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