У Росії деяким громадянам у зв'язку з мобілізацією заборонили виїздити за кордон: хто у переліку

Після оголошення часткової мобілізації в Росії громадяни країни-терористки розкупили всі прямі авіаквитки з Москви до турецького Стамбула та вірменської столиці Єреван на сьогодні, 21 вересня. Утім, є нюанс і не всі росіяни зможуть виїхати за кордон.

Росіянам, які стоять на військовому обліку, заборонено в'їздити з країни.

Про це свідчить стаття 21 російського закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється виїзд з місця проживання без дозволу військових комісаріатів, федеральних органів виконавчої влади, які мають запас", - йдеться у документі.

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Зазначимо, що в першу чергу призову підлягають громадяни РФ до 35 років, а саме: рядові, сержанти, прапорщики, мічмани. До 45-60 років молодші офіцери, майори, старші офіцери, капітани, підполковники, полковники. Також особи, які пройшли строкову службу, і ті, хто мають досвід реальних бойових дій.

У другу чергу призивають рядових, сержантів, прапорщиків, мічманів віком 35-45 років. А також підлягають призову молодші офіцери, майори, старші офіцери, капітани, підполковники, полковники віком 45-60 років. Також особи звільнені від військової служби через здоров'я.

У третю чергу - 45-50 років рядові, сержанти, прапорщики, мічмани; а також молодші офіцери, майори, старші офіцери, капітани, підполковники, полковники віком 50-60 років. Також жінки до 45 років, у яких є військова освіта чи досвід служби.

До слова, окрім цієї заборони, росіянам обмежили видання віз. А низка країн шенгенської зони від 19 вересня не пускає більше росіян.

Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Також Путін пригрозив Заходу застосуванням ядерної зброї. Головні тези диктатора з екстреного звернення, читайте тут.

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