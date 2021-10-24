У Росії діти знайшли у дворі багатоповерхівки валізу із розчленованою жінкою

Ймовірного убивцю зафіксували камери відеоспостереження.

У російському місті Орську (Оренбурзька область) діти, які гралися у дворі багатоповерхівки виявили валізу, в якій було тіло молодої жінки з явними ознаками насильницької смерті. Підозрюваного у вбивстві затримали, його зафіксували камери спостереження біля будинку.

Про це повідомили в Слідчому комітеті РФ, опублікувавши відповідне відео.

За попередніми даними, загиблій було 39 років, вона була знайомою зі своїм убивцею. Тіло жінки було розчленоване, голову убивця викинув у сміттєвий контейнер біля будинку.

Встановити особу та затримати підозрюваного допомогло відео з камер спостереження, які зафіксували, як чоловік тягне валізу з тілом убитої.

Нагадаємо, раніше на південному сході Лондона у парку під листям перехожий виявив тіло вбитої молодої жінки. Через кілька днів поліція затримала двох підозрюваних.

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