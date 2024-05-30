У Росії дівчина "злила" відомому "вампіру" інтимні фото та гроші

Москвичка потрапила на гачок афериста, які видавав себе за відомого "вампіра" з шоу "Битва екстрасенсів".

У Росії шахрай під виглядом вампіра з "Битви екстрасенсів" виманив у дівчини інтимні фото, щоб зняти з неї пороблення. Усе це обійшлося росіянці у 70 тисяч рублів.

Про це повідомив російський Telegram-канал Baza.

У житті Ольги (ім'я змінено) з Москви останнім часом щось не склалося, і вона вирішила, що без вищих сил їй не обійтися. У телеграм дівчина через пошук знайшла акаунт людини з ніком Артем Краснов — учасника "Битви екстрасенсів", який називає себе вампіром і запевняє, що має екстрасенсорні здібності та може висмоктувати з людей таланти й енергію.

Ольга записалася на особисте приймання, заплативши 20 тисяч рублів. За деякий час "маг" написав дівчині, що їй "пороблено", але це можна зняти за 100 тисяч рублів. Одразу Ольга заплатити не змогла, і "вампір" люб'язно погодився на розстрочку. Ольга переказала 50 тисяч і стала чекати, поки життя налагодиться.

Щоправда, для успішного обряду "магу" потрібні були інтимні фотографії дівчини. Розпитавши "екстрасенса" детальніше, Ольга зрозуміла, що спілкується з шахраєм, а не зі справжнім Красновим, і пішла до поліції.

"Матеріальний збиток — 70 тисяч рублів. Моральний оцінити неможливо", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у РФ поліцейський кілька місяців утримував 70-річну пенсіонерку з Уфи на орендованій квартирі. Три роки тому він розслідував смерть її сина, а потім переконав жінку, що на неї готується замах і обманом забрав 15 млн рублів.

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