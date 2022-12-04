У Росії дівчинку через напис "Я люблю свого тата", визнали винною у "дискредитації армії"

У російській Казані дівчину, яка вийшла на одинокий пікет з плакатом "Я люблю свого тата", визнали винною у "дискредитації окупаційної армії".

Про це пише російське видання "Медуза".

24 вересня Світлана Потеряхіна вийшла у Казані на акцію протесту проти мобілізації. З собою вона принесла плакат із написом: "Я люблю свого тата". Росіянку затримали до привезли до поліції. Там їй погрожували фізичним та сексуальним насильством. А коли росіянка попросила води, їм порекомендували пити з унітазу.

Російський суд оштрафував жительку Казані на 30 тис. рублів та визнав її винною у "дискредитації армії".

Мобілізація у Росії

Наприкінці вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив у Росії "часткову" мобілізацію. У лави окупаційної армії планували призвати від 300 тисяч до 1 мільйона осіб. Уже на початку жовтня стало відомо про ліквідацію російських мобілізованих в Україні.

Мобілізовані часто нарікають на погане спорядження та те, що їх належним чином не вчать, як вбивати українців.

Командування російських військ приховує причини загибелі мобілізованих на війні, адже попереду нова хвиля мобілізації в РФ і треба запобігти бунтам в армії.

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