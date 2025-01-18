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У Росії диверсанти спалили вежі зв’язку поблизу Краснодара: відео

У Росії диверсанти спалили вежі зв’язку поблизу Краснодара: відео

Підпалена вежа зв'язку біля Краснодара / Фото: скриншот з відео

Диверсію було влаштовано росіянами, які чинять спротив злочинній війні путінського режиму.

У ніч проти 17 січня невідомі диверсанти із руху опору путінському режиму у Росії знищили дві вежі зв’язку поблизу міста Краснодара. 

Відповідне відео опублікувало ГУР Міноборони. 

На опублікованих кадрах видно, як хтось обливає легкозаймистою рідиною спершу одну, а потім іншу електропідстанції живлення веж зв’язку, а потім почергово підпалює їх. 

У Росії диверсанти спалили вежі зв’язку поблизу Краснодара

У Росії диверсанти спалили вежі зв’язку поблизу Краснодара

У військовій розвідці стверджують, що цю диверсію було влаштовано росіянами, які чинять спротив злочинній війні проти України.

“Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється”, - повідомляє ГУР МОУ.

Нагадаємо, у ніч проти 18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по базі "Роснєфті", що в місті Людиново Калузької області РФ.

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