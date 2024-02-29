У Росії для Навального не можуть знайти катафалк: у чому проблема

Співробітники російських бюро ритуальних послуг відмовляються перевозити тіло опозиційного політика Олексія Навального до церкви для відспівування через дзвінки невідомих із погрозами.

Про це повідомила прессекретарка загиблого опозиціонера Кіра Ярмиш у соцмережі Х.

“Спочатку нам не дали орендувати похоронну залу для прощання з Олексієм. Тепер, коли має відбутися просто відспівування у церкві, ритуальні агенти повідомляють нам, що жоден катафалк не погоджується везти туди тіло. Всім бригадам дзвонять невідомі люди та погрожують, щоб тіло Олексія вони нікуди не везли”, - написала вона.

Навального поховають на Борисівському цвинтарі у Москві 1 березня. Відспівування політика має відбутися в церкві ікони Божої Матері "Втамуй мої печалі" в Мар'їно 1 березня о 14:00.

При цьому церемонії прощання із політиком не буде.

За словами екс-директора Фонду боротьби з корупцією Івана Жданова, соратники Навального знайшли велику залу в Новокосиному, де планували влаштувати поминальну церемонію, проте влада висунула умову про "тихий" похорон із прощанням на Хованському цвинтарі.

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Як повідомлялося раніше, 16 лютого стало відомо про смерть Олексія Навального у виправній колонії №3 у селищі Харп в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. У колонії заявили, що політику стало погано під час прогулянки, він практично одразу знепритомнів. Медики нібито намагалися його реанімувати, але не змогли врятувати життя.

Після цього тіло Навального перевезли з колонії до Салехарда. Представники Слідчого комітету Росії повідомили адвокатам та матері політика, Людмилі Навальній, що його тіло направили на хімічну експертизу, яка триватиме 14 днів. У доступі до нього упродовж цього часу їм відмовили.

Проте 24 лютого тіло Навального віддали його матері. На той час стало відомо, що у медичному висновку про смерть політика причини його смерті названо “природними”.

Нагадаємо, раніше матері опозиціонера Олексій Навального не віддавали тіло сина. Її шантажували російські силовики, намагаючись заборонити відкрито хоронити загиблого в колонії політика.

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