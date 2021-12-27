У Росії до 15 років в'язниці засудили історика Дмитрієва, який відкрив правду про терор у СРСР

У Росії до 15 років в'язниці засудили історика Дмитрієва, який відкрив правду про терор у СРСР

Юрій Дмитрієв від 90-х років займається встановленням істини про одне з наймасштабніших поховань жертв сталінських репресій.

У Росії до 15 років позбавлення волі засудили відомого історика Юрія Дмитрієва, якого звинуватили у нібито "виготовленні дитячої порнографії та зберіганні зброї". Проте громадські діячі РФ наголошують, що цей вирок сфабрикований, оскільки історик розкривав правду про репресії в СРСР.

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Про це повідомляє російське видання "Ехо Москви".

Восени 2020 року суд Карелії вже засудив історика до 13 років позбавлення волі, проте прокуратура вимагала 15 років в'язниці. Суд Петрозаводська задовольнив позов прокуратури та засудив історика до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо:

Юрій Дмитрієв від 90-х років він займається встановленням істини про одне з наймасштабніших поховань жертв сталінських репресій.

У 2016 році його неочікувано звинуватили у розповсюдженні дитячої порнографії за участі його названої доньки. Згодом звинувачення зняли, а потім… знову звинуватили, але вже у насильницьких діях сексуального характеру щодо неповнолітніх.

Під час обшуку на комп’ютері чоловіка і справді знайшли близько 200 знімків доньки в папці з назвою “Щоденник здоров’я”. Його адвокат Віктор Ануфрієв неодноразово заявляв, що Дмитрієв фотографував дівчинку раз на місяць для спостереження за її фізичним розвитком, оскільки вона мала проблеми зі здоров’ям.

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