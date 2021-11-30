У Росії до 3,5 року колонії засудили монаха, який заперечував загрозу коронавірусу: подробиці

У Росії до 3,5 року колонії засудили монаха, який заперечував загрозу коронавірусу: подробиці

Чернець розповсюджував фейки про COVID-19 та закликав вірян до самогубства.

У Російській Федерації у вівторок, 30 листопада, до 3,5 року колонії загального режиму засудили колишнього схіігумена Сергія (Миколая) Романова, який публічно заперечував загрозу COVID-19.

Про це повідомляє "Интерфакс".

Зазначається, що відповідне рішення Ізмайлівський суд Москви виніс у справі про схиляння до самогубства, порушення прав на свободу совісті та віросповідання, а також самоправство.

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Під час призначення вироку суд не виявив обставин, які б обтяжували провину підсудного, та врахував низку пом'якшувальних факторів, зокрема пенсійний вік Романова, стан його здоров'я, позитивні характеристики та благодійну діяльність.

Суд також зберіг запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набуття чинності вироком. "Не суди та не судимий будеш", - заявив після вироку екссхіігумен.

Романова затримали у 2020 році. Тоді ж його позбавили сану і відлучили від церкви. У вересні 2021 року ексченцю оголосили звинувачення у розпалюванні ненависті та ворожнечі через відеоролики в Мережі. Своєї провини чоловік так і не визнав.

Згідно з фабулою справи, Романов публічно закликав не менше десяти черниць із Середньоуральського жіночого монастиря до самогубства, а також поширював відеозаписи своїх виступів з ознаками схиляння вірян до суїциду в Мережі. Він, зокрема, закликав людей "померти за Росію".

Окрім того, Романов, який не погодився із забороною священнослужіння, не залишав монастир і на власний розсуд перешкоджав усім особам, зокрема представникам Єкатеринбурзької єпархії РПЦ, відвідувати територію.

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Чоловік також заважав проведенню релігійних обрядів та перешкоджав інвентаризації об'єктів нерухомості на території монастиря, порушуючи цивільне законодавство.

Погляди та висловлювання екссхіігумена набули у 2020 році особливого резонансу через його публічне заперечення загрози коронавірусу.

Як пише The Associated Press, Романов називав спроби російського уряду зупинити пандемію "електронним табором сатани" і розповсюджував давно спростовані теорії змови про COVID-19, зокрема стверджував, що вакцинація від коронавірусу є "частиною глобальної змови з контролю мас за допомогою мікрочіпів".

Чернець охарактеризував президента РФ Володимира Путіна як "зрадника Батьківщини", який служить "сатанинському світовому уряду", і оголосив очільника РПЦ Патріарха Кирила та інших вищих духовних осіб "єретиками", яких потрібно "вигнати".

Раніше колишній схіігумен був засуджений за вбивство та розбійний напад до 13 років позбавлення волі. Після відбування покарання він вийшов на волю наприкінці 90-х років.

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