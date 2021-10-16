У Росії до колонії, де почався бунт, стягнули силовиків: ситуацію не можуть взяти під контроль

У Росії до колонії, де почався бунт, стягнули силовиків: ситуацію не можуть взяти під контроль

Кілька сотень ув'язнених влаштували безлад.

Додаткові сили стягнуті до виправної колонії № 1 у Владикавказі, що в Росії. для придушення бунту.

Про це пише "Інтерфаксу" з посиланням на інформоване джерело.

"До колонії стягнуті додаткові сили для врегулювання ситуації. Практично всі правоохоронці підняті по тривозі і зараз знаходяться або їдуть до колонії", — сказав співрозмовник агентства.

Поки ситуація в колонії поки не взята під контроль.

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Як пояснило джерело, зараз опрацьовуються різні варіанти придушення бунту, в тому числі і силовий.

Раніше повідомлялося, що кілька сотень в'язнів у колонії влаштували безлад.

Під ФСВП заявили, що в колонії вживаються заходи щодо стабілізації ситуації. Причиною заворушень, нібито, стали планові обшукові заходи, в ході яких двоє засуджених відмовилися підкоритися законним вимогам співробітників і спровокували інших ув'язнених.

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