У Росії до колонії, де почався бунт, стягнули силовиків: ситуацію не можуть взяти під контроль

Кілька сотень ув'язнених влаштували безлад.
Додаткові сили стягнуті до виправної колонії № 1 у Владикавказі, що в Росії. для придушення бунту.
Про це пише "Інтерфаксу" з посиланням на інформоване джерело.
"До колонії стягнуті додаткові сили для врегулювання ситуації. Практично всі правоохоронці підняті по тривозі і зараз знаходяться або їдуть до колонії", — сказав співрозмовник агентства.
Поки ситуація в колонії поки не взята під контроль.
Як пояснило джерело, зараз опрацьовуються різні варіанти придушення бунту, в тому числі і силовий.
Раніше повідомлялося, що кілька сотень в'язнів у колонії влаштували безлад.
Під ФСВП заявили, що в колонії вживаються заходи щодо стабілізації ситуації. Причиною заворушень, нібито, стали планові обшукові заходи, в ході яких двоє засуджених відмовилися підкоритися законним вимогам співробітників і спровокували інших ув'язнених.
Читайте також:
- Тортури в тюрмах РФ : в країні серія звільнень тюремних чиновників після появи в Мережі шокувальне відео