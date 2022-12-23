У Росії до навчальної програми для дітей додали "державний переворот в Україні" та практику стрільби з автомата: деталі

Тепер російські школярі вивчатимуть війну в Україні від 2014 року, так звану "СВО" та практикуватимуть стрільби з автомата Калашникова і кидання гранати.

Про це повідомляє російське видання "Медиазона" з посиланням на Міносвіти РФ.

Тепер російська програма передбачає, що учні старших класів у рамках курсу історії Росії вивчатимуть "державний переворот в Україні 2014 року", "возз'єднання Криму і Севастополя з Росією", "гуманітарну підтримку ДНР і ЛНР", а також "спеціальну військову операцію" та "санкції США і їхніх союзників".

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До програми ОБЖ для 10-11 класів додали модуль "елементи початкової військової підготовки". Він включає правила стрільби з автомата Калашнікова АК-74, принципи дії ручних гранат Ф-1 і РГД-5 і першу допомогу в бою.

В іншому модулі ОБЖ, "основи протидії екстремізму та тероризму", школярам мають розповісти про передбачене за це в КК покарання, "деструктивні молодіжні субкультури та екстремістські об'єднання", "праворадикальні угруповання нацистської спрямованості" та "ліворадикальні спільноти".

У новій програмі також є пункти "як не стати жертвою інформаційної війни" та "небезпеки сучасних розваг молоді". До останніх занесли зацепінг, руфінг, дигерство, паркур, селфі та "флешмоби, які мають антигромадський характер".

Від цього навчального року щопонеділка учні співають гімн Росії та піднімають триколор. Першим уроком цього дня у них стоїть "Розмова про важливе" — класна година, під час якої школярам, зокрема, розповідають про війну та Україну. У багатьох регіонах від школярів у рамках акцій Міноборони вимагали написати листи та листівки російським військовим на фронт.

Нагадаємо, у тимчасово захопленій Луганській області російські війська у школах замість канікул намагаються запровадити військову підготовку дітей.

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