У Росії через померлу в лікарні пацієнтку викликали рятувальників МНС: що сталося

Через поламаний ліфт у медичному закладі персоналові лікарні не вдалося самостійно винести померлу пацієнтку, яка важила 160 кілограмів.

В Ульяновській області РФ медичному персоналу Інзенської районної лікарні довелося викликати співробітників МНС для транспортування померлої пацієнтки. Вже понад рік у медичному закладі не працює ліфт.

Про це повідомляє видання “Подъем”.

Працівники російської лікарні запевняють, що про проблему із транспортуванням пацієнтів повідомляли і до обласного уряду, і навіть до міністерства охорони здоров’я РФ, але від квітня минулого року її так і не було вирішено. Відтоді медичні працівники власними силами носять пацієнтів хірургічного відділення лікарні на ношах чи просто на руках.

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Цього разу, оскільки пацієнтка, яка померла в лікарні, важила аж 160 кг, медики не змогли її транспортувати самотужки. Тож щоб доправити покійницю з реанімації до моргу, там викликали рятувальників МНС.

Нагадаємо, російська влада розглядає можливість закриття великої кількості держустанов, зокрема лікарень, у всій країні на тлі різкого падіння доходів бюджету, дефіцит якого до середини березня 2023 року перевищив 3 трильйони рублів.

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