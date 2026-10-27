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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Росії "добрі" дрони налетіли на Липецьк: спалахнула пожежа, ППО відкрила вогонь (фото, відео)

У Росії горить металургійний комбінат після атаки дронів на Липецьк.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака дронів на Липецьк у Росі

Атака дронів на Липецьк у Росі / © Exilenova+

Під час масованої атаки дронів у російському Липецьку спалахнув металургійний комбінат і пролунали вибухи в районі військового аеродрому.

Про це повідомляє Exilenova+.

На відео видно, як російський комплекс «Панцир» стріляє по цілях, але вибуху в повітрі немає — ймовірно, ППО не змогла їх збити.

Через роботу ППО або падіння уламків біля металургійного комбінату спалахнула пожежа. Також повідомляють про можливі вибухи в районі аеродрому.

Атака дронів на Липецьк у Росі / © Exilenova+

Атака дронів на Липецьк у Росі / © Exilenova+

Атака дронів на Липецьк у Росі / © Exilenova+

Атака дронів на Липецьк у Росі / © Exilenova+

Атака дронів на Липецьк у Росі] / © Exilenova+

Атаки дронів на Росію — останні новини

Нагадаємо, у Росії під ракетною атакою опинився завод «Протон» у місті Орел. Це підприємство виготовляє електроніку для російських ракет і систем ППО.

Раніше у ніч проти 22 жовтня на території Росії пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про атаки безпілотників одразу в кількох регіонах, зокрема в Московській області.

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