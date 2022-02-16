У Росії допитали відомого політолога, який критикував Путіна

Крім того, у будинку сім'ї Солов'я пройшов обшук, силовики вилучили всю техніку.

Російського політолога Валерія Солов'я разом із сином допитали російські силовики.

Про це розповів його адвокат Олексій Добринін, повідомляє "ТАРС".

Крім того, у його будинку відбувся обшук, силовики вилучили всю техніку. Після допиту політолога та його сина відпустили. Слідчі взяли з Солов'я підписку про нерозголошення матеріалів справи

"Допит завершений, Соловей залишив будівлю СК. Політолог отримав статус свідка у справі, порушеній у 2021 р. за ст. 282 КК РФ (Порушення ненависті чи ворожнечі)", — сказав Добринін.

У коментарі "Еху Москви" адвокат додав, що жодного затримання не було, як раніше повідомлялося у ЗМІ.

"Жодного затримання не було. Вони спокійно приїхали до слідчого комітету, його привезли, він зателефонував нам і сказав, хто і який слідчий його везе, попросив нас зв'язатися з ним", — зазначив Добринін.

Хто такий Валерій Соловей

Валерій Соловей — політолог, доктор історичних наук, колишній співробітник Інституту російської історії РАН та колишній викладач МДІМВ. Сам він родом з України – міста Щастя на Луганщині.

Відомий своїми різкими заявами на суспільно-політичні теми у РФ. Критикував російську владу в тому, що вона приховує справжні цифри про смертність від коронавірусу. У вересні 2020 року Соловей був затриманий поліцією в Москві після організованої ним акції солідарності з протестувальниками в Хабаровську та Білорусі, а також Олексієм Навальним. Але за кілька годин після затримання політолога відпустили.

У листопаді 2020 року британський таблоїд The Sun з посиланням на Солов'я припустив, що у Володимира Путіна може бути хвороба Паркінсона. Кремль спростував цю інформацію. Декілька днів тому Соловей висловив версію про хворобу скандального Володимира Жириновського : нібито політик міг бути отруєний.

Незважаючи на те, що Соловей критикує російську владу та особисто Путіна, агресивну політику Кремля щодо України він підтримує. Зокрема, політолог говорив, що вважає Крим за територію РФ, а терористів на Донбасі називав "ополченцями".

Нагадаємо, що Росія внесла соратників Навального до списку екстремістів та терористів.

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