У Росії достроково випускають на свободу "злодія в законі" №1: у чому причина

У Росії достроково виходить на свободу один із керівників організованої злочинності Захарія Калашов, якого називають російським “злодієм у законі” номер один. Суд у Краснодарському краї ухвалив рішення щодо умовно-дострокового звільнення 71-річного злочинця, відомого в кримінальних колах під прізвиськом Шакро Молодой.

Про це повідомляють російські офіційні видання та Telegram-канали з посиланням на Об'єднану прес-службу судів краю.

Усть-Лабинський районний суд 13 березня в закритому режимі розглянув клопотання Калашова і задовольнив його. Рішення ще не набрало законної сили і може бути оскаржене у вищій інстанції. Інші подробиці поки що невідомі.

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За неперевіреною інформацією Шакро Молодого звільнили від подальшого відбуття покарання за медичними показаннями. У російських пабліках пишуть, що це буде "шикарний подарунок на день народження" – 20 березня “злодію в законі” виповниться 71 рік.

У 2016 році Калашова затримали в Москві за підозрою у здирництві після перестрілки в російській столиці, в якій загинуло двоє людей. У 2018 році Калашов був засуджений до 9 років та 10 місяців позбавлення волі.

В обвинувальному висновку його назвали "лідером російського кримінального світу".

Від лютого 2019 року він відбуває термін у виправній колонії №2 у Краснодарському краї.

Нагадаємо, міністерство оборони Росії під час вербування ув’язнених на війну проти України віддає перевагу засудженим за вбивство.

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