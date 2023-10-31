У Росії довелося посадити літак через бійку на борту: інцидент зняли на відео

У Росії довелось посадити літак Іркутськ - Москва через бійку на борту.

Двоє пасажирів літака Іркутськ - Москва побилися просто на борту літака, що був у повітрі. Через це судно довелося посадити в Сиктивкарі.

Про ситуацію розповідає Telegram-канал Baza.

Борт "Аерофлоту" вилетів з Іркутська вдень 30 жовтня, але в небі маршрут польоту різко змінився. Двоє пасажирів влаштували спаринг просто в салоні. Інші намагалися їх розборонити, але безуспішно.

Головний пілот попередив чоловіків, що, якщо вони не припинять, він посадить літак, і спочатку опоненти навіть заспокоїлися, але через деякий час знову почали бійку.

Тоді командир повітряного судна ухвалив рішення позапланово посадити літак на запасному аеропорту в Сиктивкарі. Водночас один із бешкетників, судячи з усього, дістав серйозні травми, адже пілот після посадки попросив пригнати до літака поліцію і швидку.

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