У Росії дрони атакували хімічний комбінат «Азот»: там почалася пожежа (відео)

Дрони атакували завод «Азот» у РФ

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У ніч на 7 червня в місті Новомосковськ Тульської області Росії пролунали потужні вибухи.

Російські телеграм-канали повідомляють про влучання БпЛА в хімічне підприємство «Азот».

Зазначається, що в місті чули щонайменше п’ять вибухів, за деякими даними — до восьми.

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У місцевих пабліках припускають, що один з дронів влучив безпосередньо в хімкомбінат. Ця інформація наразі уточнюється.

Новомосковська акціонерна компанія «Азот» є найбільшим вітчизняним виробником аміаку та азотних добрив, а також одним з провідних у галузі за видами та кількістю виробленої продукції.

Підприємство також випускає мінеральні добрива, аміак, органічні пластмаси та смоли, хлор, каустичну соду, хлористий кальцій, азотну кислоту підвищеної чистоти, аргон і метанол.

Раніше повідомлялося, що безпілотники атакували Курську область Росії, очевидці зняли на відео польоти дронів, звуки стрілянини та пожежу.

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Ми раніше інформували, що у місті Пушкіно під Москвою сталася масштабна пожежа у складських приміщеннях, яка охопила територію понад 20 тисяч квадратних метрів.