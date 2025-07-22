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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Росії дрони атакували "Новокуйбишевську нафтохімічну компанію" (відео)

Атакована «Новокуйбишевська нафтохімічна компанія» — одне з найбільших нафтохімічних підприємств Росії.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Завод «Новокуйбишевської нафтохімічної компаній», який атакували дрони

Завод «Новокуйбишевської нафтохімічної компаній», який атакували дрони / © російські телеграм-канали

Доповнено додатковими матеріалами

Безпілотники у ніч проти 22 липня атакували завод АТ «Новокуйбишевська нафтохімічна компанія», що в Самарській області Росії.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Дрони атакували підприємство «Новокуйбишевська нафтохімічна компанія». У соцмережах з’явилися відео від очевидців, де видно польоти безпілотників та стрілянину по них у намаганнях збити БпЛА.

Атакований завод — один із найбільших виробників у галузі газопереробки, нафтохімії та органічного синтезу у Росії та Східній Європі. Про наслідки ударів наразі нічого не відомо.

Завод «Новокуйбишевської нафтохімічної компаній», який атакували дрони / © російські телеграм-канали

Завод «Новокуйбишевської нафтохімічної компаній», який атакували дрони / © російські телеграм-канали

Нагадаємо, увечері 21 липня дрони атакували аеродром у місті Міллерово, що в Ростовській області РФ. Там прогриміли щонайменше 10-12 вибухів. Саме з Міллерово ворог регулярно запускає по Україні безпілотники «Шахед».

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