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У Росії дрони атакували "Новокуйбишевську нафтохімічну компанію" (відео)
Атакована «Новокуйбишевська нафтохімічна компанія» — одне з найбільших нафтохімічних підприємств Росії.
Безпілотники у ніч проти 22 липня атакували завод АТ «Новокуйбишевська нафтохімічна компанія», що в Самарській області Росії.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Дрони атакували підприємство «Новокуйбишевська нафтохімічна компанія». У соцмережах з’явилися відео від очевидців, де видно польоти безпілотників та стрілянину по них у намаганнях збити БпЛА.
Атакований завод — один із найбільших виробників у галузі газопереробки, нафтохімії та органічного синтезу у Росії та Східній Європі. Про наслідки ударів наразі нічого не відомо.
Нагадаємо, увечері 21 липня дрони атакували аеродром у місті Міллерово, що в Ростовській області РФ. Там прогриміли щонайменше 10-12 вибухів. Саме з Міллерово ворог регулярно запускає по Україні безпілотники «Шахед».