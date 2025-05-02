У Росії дрони атакували в/ч космічної розвідки – об'єкт "Звезда"

Безпілотник / © ТСН.ua

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У Ставропольському краї Росії безпілотники атакували військову частину космічної розвідки країни, відому як об’єкт «Звезда». Цей об’єкт залучений до кібершпигунства.

Про це повідомив керівник українського Центру протидії Дезінформації Андрій Коваленко.

«Невідомі дрони долетіли до військової частини космічної розвідки рф, відомої як об’єкт „Звезда“, у Ставропольському краї. Ця частина є однією з головних станцій російської системи космічної радіоелектронної розвідки», — йдеться у заяві керівника ЦПД.

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Коваленко розповів, що ця система виникла ще на початку 1970-х років під кодовою назвою «Звезда». Вона була призначена для глобального перехоплення сигналів зі супутників, міжконтинентальних комунікацій та сигнального обміну між іноземними військовими об’єктами.

Зазначається, що об’єкт «Звезда» — це фактично центр аналізу космічної інформації. Він належить до структури Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії. Об’єкт спеціалізується на електронному спостереженні за сигналами з орбіти, іноземними супутниковими системами зв’язку (включно з комерційними).

За словами керівника ЦПД, на сьогодні об’єкт «Звезда» — це не лише технічна база, а й частина стратегічної архітектури розвідки РФ. Вона використовується для моніторингу ситуації у воєнних зонах та для підготовки інформації для ІПСО. Бере участь у кібершпигунстві.

До слова, у ніч проти 30 квітня дрони СБУ уразили у Володимирській області Росії Муромський приладобудівний завод, який забезпечує ворожу армію.

Кількома днями раніше, 28 квітня, у Брянську безпілотники атакували завод мікроелектроніки «Крємній Ел». Він виготовляє мікроелектроніку для ракетних комплексів, ракет, РЛС, РЕБ та російських дронів.