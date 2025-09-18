У Росії дрони вгатили по комплексу "Газпром нафтохім": у небо валить дим (фото, відео)

Дим після атаки на «Газпром нафтохім» у Салаваті / © російські телеграм-канали

Невідомі дрони атакували нафтохімічний комплекс «Газпром нафтохім» у Салаваті в російському Башкортостані. На місці виникла пожежа і в небі здіймається сірий дим.

Про це повідомили російські телеграм-канали і підтвердив губернатор Башкортостану Радій Хабіров.

Підприємство «Газпром нафтохім» було атаковане двома безпілотниками, після чого з території заводу здіймається стовп густого диму.

«Терористична атака на „Газпром нафтохім Салават“. Два безпілотники літакового типу атакували підприємство. Загиблих та постраждалих немає. Спрацював пасивний та активний захист, охорона підприємства відкривала вогонь на ураження. Ступінь ушкоджень з’ясовуємо. Наразі ліквідуємо пожежу, всі служби на місці», — написав у мережі губернатор.

Російські пабліки інформують, що могла бути уражена установка первинної обробки сирої нафти.

Зауважимо, місце ураження розташоване за 1400 км від кордону з Україною.

Дим від пожежі після атаки на «Газпром нафтохім Салават» / © російські телеграм-канали

18.09.25 Атака на «Газпром нафтохім»: пожежу зняли на відео

Нагадаємо, у ніч проти 16 вересня українські Сили оборони вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу. У районі об’єкту гриміли вибухи та спалахнула пожежа. Цей НПЗ забезпечує пальним російську армію.

До слова, у ніч проти 18 вересня у Росії невідомі спалили вщент електропідстанцію у Дугино Ростовської області. Без електропостачання опинилася низка населених пунктів.