Світ
497
1 хв

У Росії дрони вгатили по Костромській ДРЕС: полум’я зняли на відео

Місцеві жителі зафіксували пожежу на електростанції у Волгореченську, а губернатор запевняє, що електропостачання не порушено.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пожежа на Костромській ДРЕС після атаки

Пожежа на Костромській ДРЕС після атаки / © російські телеграм-канали

Доповнено додатковими матеріалами

У Росії в ніч проти 6 листопада безпілотники атакували Костромську державну районну електростанцію (ДРЕС), що у Волгореченську Костромської області. Місцеві жителі зафіксували на відео пожежу, яка виникла на станції після ударів.

Про це повідомили російські телеграм-канали та місцева влада.

Губернатор Костромської області Сергій Ситніков написав у Мережі, що у Волгореченську начебто відбито атаку безпілотників, і влада усуває «наслідки на об’єктах енергетичної інфраструктури».

«На ранок жителі міста чули роботу захисної системи — пролунало кілька хлопків. Наразі на місці працюють оперативні служби, які усувають наслідки на об’єктах енергетичної інфраструктури. Електропостачання не порушено. Постраждалих немає», — йдеться в заяві губернатора.

Очевидці зняли на фото й відео пожежу і вогняну заграву над Костромською ДРЕС.

Костромська ГРЕС — третя за встановленою потужністю теплова електростанція Росії. Встановлена ​​електрична потужність — 3600 МВт (8 турбін К-300-240 потужністю 300 МВт та одна турбіна К-1200-240-3 потужністю 1200 МВт).

Нагадаємо, у ніч проти 6 листопада у російському Волгограді пролунало 8-10 вибухів. Місцеві жителі повідомляли про гул, спалахи та тремтіння вікон, припускаючи, що працювала ППО, збиваючи дрони над Волгою. Крім того, вибухи чули у сусідніх містах (Волжський, Калач-на-Дону) та в Тульській області.

