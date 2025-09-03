У Росії дрони "завітали" на станцію "Кутейниково": які наслідки атаки

Атака безпілотниками / © ТСН.ua

У Росії в ніч проти 3 вересня дрони атакували залізничну станцію «Кутейниково» у Ростовській області. Виникло знеструмлення, були затримані і запізнюються понад 20 поїздів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Вночі між 00:00 та 01:40 безпілотники атакували тяглову підстанцію на станції «Кутейниково» Ростовської області РФ. В результаті ударів було знеструмлено електрофіковану ділянку залізничного сполучення.

Пабліки пишуть, що знищена «релейка» у контактній мережі, зникла напруга і на даху вокзалу виявлено боєприпас.

Тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що на залізничній станції «Кутейниково» було тимчасово порушено роботу контактної мережі. Будівля оточена, на місце викликали саперів.

«РЖД» повідомила про затримання 26 поїздів. Максимальне відставання від графіка становить 4 год. 15 хв.

Атаки по залізниці в Росії

Нагадаємо, 27 липня дрони атакували електропідстанцію на залізниці в селищі Октябрьський Волгоградської області РФ. Там виникла пожежа.

7 серпня дрони атакували залізничний вузол у Суровікиному Волгоградської області РФ, яким ворог перекидає бійців і техніку на фронт на Донбасі.

17 серпня дрони ГУР Міноборони України уразили важливий залізничний вузол у Воронезькій області РФ. Через нього проходять ешелони з боєприпасами та російськими військами на окуповані території України.

А в ніч проти 26 серпня дрони завдали ударів по залізничній інфраструктурі ворога в окупованому Криму: в Джанкої та Красногвардійському.