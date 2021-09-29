У Росії другий день поспіль фіксують рекордну кількість смертей від коронавірусу

У Росії другий день поспіль фіксують рекордну кількість смертей від коронавірусу

Загалом жертвами COVID-19 вже стали понад 206 тисяч росіян.

У Росії другий день поспіль фіксують рекорд смертей від коронавірусу. Так, за останню добу там померло 857 осіб. Це максимальне значення від початку пандемії.

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Про це повідомляє телеграм-канал оперативного штабу Москви по ситуації з коронавірусом.

Варто зазначити, що днем раніше в РФ було зафіксовано 852 летальних випадки.

Також за останню добу в Росії виявили 22 430 нових інфікованих. Найбільше нових хворих зафіксували в Москві - 3 004, Санкт-Петербурзі - 1 933 та Московській області - 1 223.

Усього станом на 29 вересня 2021 року в РФ кількість інфікованих COVID-19 зросла до 7 487 138 осіб у 85 регіонах, 206 388 померло, 6 653 941 пацієнт одужав.

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