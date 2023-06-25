У Росії дружина вбила чоловіка-"вагнерівця" у день бунту Пригожина: боялись, що за ним прийдуть

Під Волгоградом у Росії дружина під час повстання вожака бойовиків Пригожина зарізала свого чоловіка-"вагнерівця". Подружжя росіян панікувало, що через бунт по бойовика можуть прийти спецслужби та почало випивати.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Терорист ПВК "Вагнер" 24 червня почав панікувати через повстання Пригожина, він боявся, що його затримають. Через це він і його дружина під час вечері вирішили "зняти стрес" алкоголем.

Після пиятики бойовик "Вагнера" став агресивним та почав чіплятись до дружини. Росіянка вирішила не терпіти побоїв та схопилась за ножа і порізала чоловіка. Від отриманих травм російський терорист стік кров'ю та помер.

За даними пропагандистів, "вагнерівець" воював проти України та навесні 2023 року повернувся з фронту.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня вожак терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни.

Проте після того, як його бойовики були за 200 кілометрів від Москви, Пригожин заявив, що йому вдалось домовитися з керівництво РФ та "не допустити кровопролиття".

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